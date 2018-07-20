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Эксперты назвали страны Европы с самым доступным бензином

Эксперты составили рейтинг европейских стран с самым доступным бензином. В рамках подсчета аналитики использовали статистические данные о среднем доходе на душу населения в конкретном регионе и стоимости топлива в стране. Отчет представляет агентство РИА Рейтинг.

Эксперты назвали страны Европы с самым доступным бензином


Наиболее доступный для населения бензин продается в Люксембурге, где каждый среднестатистический житель на свою заработную плату в состоянии купить 2,8 тыс. л бензина 95-й марки, что обусловлено высокими доходами и низкой стоимостью топлива. Далее следует Норвегия, где каждый местный житель на свою зарплату сможет приобрести порядка 2,2 тыс. л.

На третьей позиции расположилось сразу несколько стран: Соединенное Королевство, Австрия и Швеция, каждый житель которых может позволить себе 1,8 тыс. л. топлива. Нефтяной гигант Россия (16-е место) позволяет приобрести своим гражданам на среднюю зарплату 853 л топлива. Украина оказалась на последнем месте (243 л).
 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:40
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