Эксперты назвали страны Европы с самым доступным бензином

Наиболее доступный для населения бензин продается в Люксембурге, где каждый среднестатистический житель на свою заработную плату в состоянии купить 2,8 тыс. л бензина 95-й марки, что обусловлено высокими доходами и низкой стоимостью топлива. Далее следует Норвегия, где каждый местный житель на свою зарплату сможет приобрести порядка 2,2 тыс. л.На третьей позиции расположилось сразу несколько стран: Соединенное Королевство, Австрия и Швеция, каждый житель которых может позволить себе 1,8 тыс. л. топлива. Нефтяной гигант Россия (16-е место) позволяет приобрести своим гражданам на среднюю зарплату 853 л топлива. Украина оказалась на последнем месте (243 л).