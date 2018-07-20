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Солистка группы «СЕРЕБРО» восхитила фанатов своей «пятой точкой» «как у Кардашьян»

Популярная вокалистка, солистка группы «СЕРЕБРО» Ольга Серябкина опубликовала в Instagram фото, которое буквально ошарашило ее поклонников.

На снимке Ольга позирует на фоне заката, одетая в белое обтягивающее платье, которое идеально подчеркивает ее упругую и объемную попу.

Солистка группы «СЕРЕБРО» восхитила фанатов своей «пятой точкой» «как у Кардашьян»

«Солнце садится спать вместо меня», - подписала публикацию Серябкина.

Восхищенная мужская аудитория подписчиков певицы тут же засыпала Ольгу комментариями.

«Орех, как у Кардашьян», «Вот это попочка! Спал бы на ней, вместо подушки», «Ходячий сеееекс», «Это что за развращение такое а», «Жопонька огонь)))», «Сексуальная», «Ох какая попа», - фонтанировали комплиментами фолловеры.

За 12 часов публикации фото набрало уже почти 235 тысяч отметок «нравится».
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:14
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