Солистка группы «СЕРЕБРО» восхитила фанатов своей «пятой точкой» «как у Кардашьян»

На снимке Ольга позирует на фоне заката, одетая в белое обтягивающее платье, которое идеально подчеркивает ее упругую и объемную попу., - подписала публикацию Серябкина.Восхищенная мужская аудитория подписчиков певицы тут же засыпала Ольгу комментариями., - фонтанировали комплиментами фолловеры.За 12 часов публикации фото набрало уже почти 235 тысяч отметок «нравится».