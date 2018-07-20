Исследователь Валентин Дегтерев опубликовал в сетях фото уничтожившего группу Дятлова НЛО

В сюжете видно, что внеземной корабль собирается совершить посадку, а также можно хорошо рассмотреть его форму и внешнюю обшивку вместе с люком. Оттуда выходил гуманоид, который атаковал свидетелей события, оказавшихся на его пути.Данное открытие позволило эксперту предположить, что все ранения людей связаны с ударной волной, возникшей после приземления НЛО. Затем люди погибли от переохлаждения на морозе, однако скептики сразу заговорили о дефектах пленки после просмотра материалов.