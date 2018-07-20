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Пришельцы дважды побывали в Эмильцине и были замечены туристами

Исследователи раньше не сталкивались со случаями, когда внеземные гости дважды посещали одно место с большой разницей во времени. Пришельцы дважды побывали в Эмильцине и были замечены туристами.

Пришельцы дважды побывали в Эмильцине и были замечены туристами


Впервые их увидел фермер Ян Вольский, который был похищен этими существами в 70-х годах. Он поехал в лес и столкнулся с гуманоидами, имеющими зеленые лица, которые сразу забрали человека на поляну, где в воздухе висел белый НЛО. Затем поляк оказался на платформе и был исследован необычными устройствами, оказавшись без одежды, а дальше отказался от внеземного угощения, напоминавшего ледяные сосульки. После небольшого полета мужчина вернулся домой и решил вместе с соседями осмотреть окрестности.



Тогда люди заметили только примятую траву на месте посадки корабля пришельцев, а дальше рассказ свидетеля события хранился в архиве и был опубликован после его смерти. В этом месте жители поставили памятник с надписью об истине в будущем, но два года назад группа гостей зафиксировала на камеру гуманоидов, находящихся рядом со своими технологиями, когда гуляла по беловежской пуще.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:20
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