Жителей Нью-Мехико напугали зловещие багровые облака

Накануне местные жители увидели в небе странное явление. Воздушное пространство над их головами заполнилось массивными облаками, которые отсвечивали зловещим темно-красным оттенком.Представители религиозных организаций поспешили объявить о приближении Судного дня, не больше – не меньше. Но ученые расценили этот природный феномен более адекватно, заявив, что над Нью-Мехико появлялись достаточно распространенные облака лентикулярного и линзовидного типа.Кровавый цвет облаков объясняется присутствием в них мелких частиц красной глины или другого грунта с большим содержанием железа. А попали эти частицы в небо в результате масштабного испарения влаги с окрестных районов.Но любители всего таинственного не удовольствовались подобными объяснениями. Кто-то из уфологов и вовсе заявил, что все эти кровавые облака - проделки инопланетян и НЛО.