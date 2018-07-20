АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флэтвудский монстр: Встречи с пришельцем негативно отразились на здоровье людей и стали сенсацией в научном мире
EUR 73.48 USD 63.27
Курс валют на 20.07.2018

Жителей Нью-Мехико напугали зловещие багровые облака

Зловещая природная аномалия была зафиксирована в американском штате Нью-Мехико. Жителей поселения Гэллап напугали облака багрового цвета. Многие увидели в этом плохое предзнаменование.

Жителей Нью-Мехико напугали зловещие багровые облака

Накануне местные жители увидели в небе странное явление. Воздушное пространство над их головами заполнилось массивными облаками, которые отсвечивали зловещим темно-красным оттенком.

Представители религиозных организаций поспешили объявить о приближении Судного дня, не больше – не меньше. Но ученые расценили этот природный феномен более адекватно, заявив, что над Нью-Мехико появлялись достаточно распространенные облака лентикулярного и линзовидного типа.

Кровавый цвет облаков объясняется присутствием в них мелких частиц красной глины или другого грунта с большим содержанием железа. А попали эти частицы в небо в результате масштабного испарения влаги с окрестных районов.

Но любители всего таинственного не удовольствовались подобными объяснениями. Кто-то из уфологов и вовсе заявил, что все эти кровавые облака - проделки инопланетян и НЛО.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 13:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые разработали обезболивающее средство из
Алена Водонаева показала, как они с мужем
Эксперты назвали страны Европы с самым доступным
Департамент Михаила Сироткина перешел на
Исследователь Валентин Дегтерев опубликовал в
Пришельцы дважды побывали в Эмильцине и были
Виктория Романец пообещала Егору Холявину, что он
Жителей Нью-Мехико напугали зловещие багровые
Кержаков отправил жену Милану лечиться от
Певица Земфира откровенно ответила на вопросы
Анастасия Волочкова наслаждается отдыхом отдельно
Исследование: Адреналин, применяемый при
Юлию Ковальчук сравнили с Ольгой Бузовой и
Ольга Бузова рассмешила пользователей Сети своей
Ученые: Планета Нибиру может приблизиться к Земле
Экспресс-тест разработанный химиками России
Женщине ампутировали ногу из-за пореза при бритье
Роман Гриценко попросил у Ольги Бузовой выходной,
Алена Водонаева осудила стиль полных людей
Американец в лесах Теннесси столкнулся с
Лайма Вайкуле рассказала журналистам о
Житель Липецка запечатлел на камеру полет НЛО во
Ученые: Солнцезащитный крем снижает риск рака
Исследователи подтвердили реальность видео с НЛО
Пользователи Instagram попросили Сашу Черно не
Ученые из США научились выводить безрогих коров
NASA опубликовало в сетях фото древнего озера на
Юлия Меньшова опубликовала видео, где она
Массовая активность НЛО была замечена жителями
Максим Галкин показал дочке забавный
Просмотреть все новости