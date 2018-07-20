Кержаков отправил жену Милану лечиться от наркозависимости в Таиланд

«Вы посмотрите на то, чем Милана в принципе занималась до трагедии в ее жизни. Безделье, правда?», «Оказывается, истинный путь - это оставить ребенка, которым полгода не занималась, с отцом и рвануть отдохнуть от своей же глупости», «Шумный социум» - это она о нас что ли? Людях которые ее поддерживали…», - пишут в Сети.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 19 Июл 2018 в 1:01 PDT

Накануне Милана призналась своим подписчикам в Instagram, что она отправится восстанавливаться «после всех происшествий, подальше от шумного социума». По ее словам, «так решили мы с мужем».Кроме этого, Милана Кержакова вспомнила старую философскую мысль о том, что после черной жизненной полосы обязательно наступит белая. Якобы она уж теперь точно знает.Но интернет-пользователи расценили эту новость по-своему. Многие решили, что Кержаков просто хочет на время избавиться от супруги, отстранить ее от ребенка, для чего, собственно, и отправляет молодую женщину в Таиланд. В этой экзотической стране находятся специализированные клиники, которые в последнее время стали популярны у таких российских звезд, как, например, Дана Борисова.Узнав, что Милана Кержакова остро нуждается в отдыхе, хейтеры принялись язвить, уверяя, что она на шахте не работала и отдых не заслужила.