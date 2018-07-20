Ученые: Планета Нибиру может приблизиться к Земле в августе

Пока небесное тело имеет диаметр 260000 километров, но в процессе приближения к Солнечной системе увеличивается в размерах. Также эксперты не относят его к кометам из-за отсутствия хвоста. После такой информации пользователи стали активно обсуждать последние события, связные с природными катастрофами, считая Нибиру виновницей этих событий.Исследователи тоже не остались в стороне, и сообщили о массовой эвакуации НЛО с поверхности нашей планеты. Они считают, что пришельцы отлично знают о грядущем конце света и решили понаблюдать за дальнейшими процессами с небес.