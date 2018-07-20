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Ученые: Планета Нибиру может приблизиться к Земле в августе

Австралийские ученые опубликовали в сетях видео с огромным светящимся объектом, который на большой скорости летит в космосе. Они считают, то планета Нибиру можете приблизиться к Земле в августе и будет хорошо видна людям.

Ученые: Планета Нибиру может приблизиться к Земле в августе


Пока небесное тело имеет диаметр 260000 километров, но в процессе приближения к Солнечной системе увеличивается в размерах. Также эксперты не относят его к кометам из-за отсутствия хвоста. После такой информации пользователи стали активно обсуждать последние события, связные с природными катастрофами, считая Нибиру виновницей этих событий.



Исследователи тоже не остались в стороне, и сообщили о массовой эвакуации НЛО с поверхности нашей планеты. Они считают, что пришельцы отлично знают о грядущем конце света и решили понаблюдать за дальнейшими процессами с небес.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:50
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