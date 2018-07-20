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Экспресс-тест разработанный химиками России быстро определит использование химоружия

Учеными МГУ совершено революционное открытие, благодаря которому результаты проведенных тестов на наличие составов, содержащих химические отравления, получаются практически мгновенными.

В ходе последних событий, для Британии данное изобретение оказало бы неоценимую помощь при расследовании дела Скрипалей. В России создан экспресс-тест на точное определение присутствия химоружия. Если бы причина недомогания Скрипалей была установлена намного быстрее, время на их выздоровление можно было значительно сократить.
Экспресс-тест разработанный химиками России быстро определит использование химоружия


Особенность нового экспресс-теста, заключается в выявлении соединений, которые остаются после применение фосфоросодержащих ядов. Метод позволяет пропустить промежуточную стадию, выраженную дериватизацией. В результате, время на проведение анализа, сокращается в несколько раз.

Используется в данном случае особый сорбент. Ранее он применялся очень редко в условиях лабораторий. Но по коммерческим показателям он вполне доступен и может с высокой точностью использоваться при проведениях экспресс-тестов.

Разработан новый тест учеными МГУ, при участии специалистов Минобороны. В результате проведенной работы, стало возможно более оперативно и быстрее выявить любые факты действительного применение химических отравлений.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:40
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