Экспресс-тест разработанный химиками России быстро определит использование химоружия

В ходе последних событий, для Британии данное изобретение оказало бы неоценимую помощь при расследовании дела Скрипалей. В России создан экспресс-тест на точное определение присутствия химоружия. Если бы причина недомогания Скрипалей была установлена намного быстрее, время на их выздоровление можно было значительно сократить.Особенность нового экспресс-теста, заключается в выявлении соединений, которые остаются после применение фосфоросодержащих ядов. Метод позволяет пропустить промежуточную стадию, выраженную дериватизацией. В результате, время на проведение анализа, сокращается в несколько раз.Используется в данном случае особый сорбент. Ранее он применялся очень редко в условиях лабораторий. Но по коммерческим показателям он вполне доступен и может с высокой точностью использоваться при проведениях экспресс-тестов.Разработан новый тест учеными МГУ, при участии специалистов Минобороны. В результате проведенной работы, стало возможно более оперативно и быстрее выявить любые факты действительного применение химических отравлений.