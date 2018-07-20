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Американец в лесах Теннесси столкнулся с “получеловеком-полусобакой”

Американец в лесах Теннесси столкнулся с “получеловеком-полусобакой”. Он запечатлел это существо на видео и опубликовав материалы в сетях.

Американец в лесах Теннесси столкнулся с “получеловеком-полусобакой”


Инцидент произошел в 2013 г, когда любитель охоты на снежных людей решил прогуляться в данном месте. Раньше он никогда не сталкивался с загадочными существами, но сейчас был поражен, заметив среди ветвей фигуру огромного чудовища, покрытого темной шерстью.



Свидетель события жалел, что не мог сделать четкие снимки неизвестного науке животного или выходца из параллельного мира. Многие американцы тоже сталкивали с его появлением в разных штатах, а также монстр был замечен в других странах мира.
 
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В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:20
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