Максим Галкин показал дочке забавный «фокус-покус» с висящим в воздухе именем
Максим Галкин снова решил порадовать фанатов очередным видео с участием его очаровательной дочки Лизы. На этот раз юморист решил стать магом, для чего сделал так, чтобы перед Лизой появилось ее имя, написанное прямо в воздухе.
Конечно, пользователи быстро вывели новоявленного волшебника на чистую воду, ведь в наше время многие умеют пользоваться видеоредакторами и совершать подобные «чудеса». Но «фокус-покус» от Максима Галкина выдался таким умилительным, что в адрес звездного папы полетело множество восхищенных комплиментов.
В новом ролике Макс Галкин уверяет свою дочку, что ее имя написано в воздухе и висит прямо перед ней. Удивленная девочка не может понять, в чем тут секрет, и почему папа так загадочно подхихикивает. А папа всего-навсего воспользовался новомодной функцией на смартфоне и таким простым способом украсил видео.
Под роликом в Instagram в короткое время появились много откликов.
«Детишкам очень повезло, что такой Папа у них! Максим, вы Супер!», «Лизонька - ангелочек! Папа, настоящий волшебник!», «У талантливых клевых людей вот такие дети получаются. Ура!!!», «Чудо это Вы родители ! Таких бы больше чудо родителей!», - пишут в Сети.