Максим Галкин показал дочке забавный «фокус-покус» с висящим в воздухе именем

«Детишкам очень повезло, что такой Папа у них! Максим, вы Супер!», «Лизонька - ангелочек! Папа, настоящий волшебник!», «У талантливых клевых людей вот такие дети получаются. Ура!!!», «Чудо это Вы родители ! Таких бы больше чудо родителей!», - пишут в Сети.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 19 Июл 2018 в 3:32 PDT

Конечно, пользователи быстро вывели новоявленного волшебника на чистую воду, ведь в наше время многие умеют пользоваться видеоредакторами и совершать подобные «чудеса». Но «фокус-покус» от Максима Галкина выдался таким умилительным, что в адрес звездного папы полетело множество восхищенных комплиментов.В новом ролике Макс Галкин уверяет свою дочку, что ее имя написано в воздухе и висит прямо перед ней. Удивленная девочка не может понять, в чем тут секрет, и почему папа так загадочно подхихикивает. А папа всего-навсего воспользовался новомодной функцией на смартфоне и таким простым способом украсил видео.Под роликом в Instagram в короткое время появились много откликов.