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Житель Липецка запечатлел на камеру полет НЛО во время авиашоу

В сетях появилось видео, опубликованное жителем Липецка. Он запечатлел на камеру полет НЛО во время авиашоу, когда наблюдал за выступлением из окна дома.

Житель Липецка запечатлел на камеру полет НЛО во время авиашоу


Объект на большой скорости пронесся рядом с военными вертолетами, не издавая звуков, а также имел внушительные размеры. Рядом с ним были замечены птицы, но они не имели никакого отношения к внеземной технологии пришельцев. Мужчина отметил, что НЛО несколько раз был замечен рядом с людьми и тоже решил показать свои маневры в воздухе.



Он имел форму вращающегося вокруг оси блюдца, но потом предпочел скрыться за горизонтом. Пока эксперты изучают материалы, а пользователи обсуждают сюжет и высказываю свои мнения в комментариях.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:00
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