Житель Липецка запечатлел на камеру полет НЛО во время авиашоу

Объект на большой скорости пронесся рядом с военными вертолетами, не издавая звуков, а также имел внушительные размеры. Рядом с ним были замечены птицы, но они не имели никакого отношения к внеземной технологии пришельцев. Мужчина отметил, что НЛО несколько раз был замечен рядом с людьми и тоже решил показать свои маневры в воздухе.Он имел форму вращающегося вокруг оси блюдца, но потом предпочел скрыться за горизонтом. Пока эксперты изучают материалы, а пользователи обсуждают сюжет и высказываю свои мнения в комментариях.