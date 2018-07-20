Исследователи подтвердили реальность видео с НЛО над Бурятией

Объект излучал сильно свечение и промчался на большой скорости перед глазами изумленных свидетелей события из Улан-Уде. Сначала скептики после просмотра сюжета долго говорили о монтаже с помощью современных технологий, замечая изменения цвета НЛО.Сначала специалисты имели версию о плазмоиде, редко показывающим себя людям. Светящиеся шары можно зафиксировать с помощью хорошей аппаратуры, но после анализа сюжета они были вынуждены изменить мнение из-за свечения внеземного корабля.