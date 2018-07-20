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Ученые: Солнцезащитный крем снижает риск рака кожи на 40%

Правильное использование солнцезащитного крема дает положительный эффект в деле борьбы с одним из самых опасных видов онкологии – меланомой. Об этом заявили ученые из Университета Сиднея (Австралия), сославшись на результаты актуальных исследований.

Ученые: Солнцезащитный крем снижает риск рака кожи на 40%

Специалисты задались целью установить связь между использованием солнцезащитного крема и риском возникновения рака кожи (меланомы), для чего были проанализированы данные о 1,7 тысячах человек возрастом от 18 до 40 лет.

По информации от ведущего исследователя Энн Каст, научные изыскания убедительно доказали, что регулярное применение солнцезащитного крема позволяет снизить риск рака кожи на 35-40% в сравнении с теми, кто не пользовался подобными средствами.

В ходе исследований было также установлено, что солнцезащитным кремом не любят пользоваться мужчины, люди старшего поколения, а также люди, не имеющие образования. Именно эти категории чаще прочих страдали от меланомы.

Ученые не уточняли, какие именно марки солнцезащитных средств предпочтительнее использовать.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 11:50
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