Ученые: Солнцезащитный крем снижает риск рака кожи на 40%

Специалисты задались целью установить связь между использованием солнцезащитного крема и риском возникновения рака кожи (меланомы), для чего были проанализированы данные о 1,7 тысячах человек возрастом от 18 до 40 лет.По информации от ведущего исследователя Энн Каст, научные изыскания убедительно доказали, что регулярное применение солнцезащитного крема позволяет снизить риск рака кожи на 35-40% в сравнении с теми, кто не пользовался подобными средствами.В ходе исследований было также установлено, что солнцезащитным кремом не любят пользоваться мужчины, люди старшего поколения, а также люди, не имеющие образования. Именно эти категории чаще прочих страдали от меланомы.Ученые не уточняли, какие именно марки солнцезащитных средств предпочтительнее использовать.