NASA опубликовало в сетях фото древнего озера на поверхности Марса

Ученые выяснили, что 280-километровый объект возник на небесном теле 2,5 миллиарда лет назад. Также ими были замеченные следы минералов на месте высохшего дна. Такие находки требуют внимательного исследования, потому что они могут показать, что уничтожило формы жизни на Красной планете.Пока не возможности отправить сюда марсоход из-за сложного участка. Эксперты хотят получить образцы грунта на месте озера, чтобы провести анализы. Раньше агентство показывало снимки астероида, способного разрушить нашу планету во время столкновения.