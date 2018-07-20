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Ученые из США научились выводить безрогих коров

Путем вмешательства в ДНК ученые из Соединенных Штатов научились выводить безрогих коров. Но это открытие вызвало много споров, пишет Bloomberg.

Ученые из США научились выводить безрогих коров

Четыре года назад биолог Дэн Карлсон со своей командой решили провести эксперимент с генетическим кодом молочного скота. Целью исследований стало выведение безрогих коров, которые не смогли бы калечить друг друга.

Измененное ДНК было скопировано в клеточный набор эмбрионов, которые вводились в суррогатных матерей. Спустя девять месяцев был получен результат: большинство эмбрионов пропали, как это случается во многих случая с клонированием.

Выжить удалось только двум телятам, которые появились на свет, лишенные рогов, и не нуждались в специальных операциях по их спиливанию или удалению рогов при помощи химических веществ.

В дальнейшем одну выжившую особь забили, чтобы проверить съедобность ее мяса, а второй теленок со временем дал жизнь следующему поколению коров, которые рождались уже без рогов.

Многие защитники животных считают подобные эксперименты издевательством над природой, требуя на законодательном уровне запретить их.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 11:30
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