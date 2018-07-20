Ученые из США научились выводить безрогих коров

Четыре года назад биолог Дэн Карлсон со своей командой решили провести эксперимент с генетическим кодом молочного скота. Целью исследований стало выведение безрогих коров, которые не смогли бы калечить друг друга.Измененное ДНК было скопировано в клеточный набор эмбрионов, которые вводились в суррогатных матерей. Спустя девять месяцев был получен результат: большинство эмбрионов пропали, как это случается во многих случая с клонированием.Выжить удалось только двум телятам, которые появились на свет, лишенные рогов, и не нуждались в специальных операциях по их спиливанию или удалению рогов при помощи химических веществ.В дальнейшем одну выжившую особь забили, чтобы проверить съедобность ее мяса, а второй теленок со временем дал жизнь следующему поколению коров, которые рождались уже без рогов.Многие защитники животных считают подобные эксперименты издевательством над природой, требуя на законодательном уровне запретить их.