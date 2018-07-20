Массовая активность НЛО была замечена жителями Волгограда
В сетях появились сообщения, опубликованные жителями Волгограда. Люди заметили массовую активность НЛО над городом в вечернее время.
Многие свидетели события описывали огромные светящиеся сферы, которые носились по небу. Сначала они принимали их за свет прожектора, но потом не заметили таких объектов рядом с кораблями пришельцев. Горожане зафиксировали полеты НЛО на камеру, показав материалы специалистам.
Пока пользователи имеют различное мнение по такому поводу, потому что скептики считают круги обычными природными процессами. Однако юзеры не согласились с их мнением и начали активно обсуждать цели визита гуманоидов в этот уголок страны. Раньше сведения о появлении аппаратов поступали к исследователям из разных уголков мира, а американец запечатлел летающую тарелку, которую перевозили военные на свою базу.