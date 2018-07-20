Фанаты раскритиковали новый снимок Ани Лорак
Фанаты раскритиковали певицу Ани Лорак после того, как она выложила в сеть очередную фотографию, на котором звезда запечатлена в платье чёрного цвета с разрезом от бедра. Поклонники напомнили певице, что она уже не молодая девочка.
В настоящее время Ани Лорак 39 лет, она считается одной из популярных и востребованных певиц в мире. В связи с профессией звезда постоянно занимается тренировками и соблюдает правильное питание.
Недавно певица обнародовала в instagram фотографию, на которой она позирует в платье с глубоким разрезом на бедре. При этом на лице Ани Лорак фанаты рассмотрели следы пластической операции, а макияж певицы прибавляет ей возраст.
Также поклонники обратили внимание на фигуру звезды, которая им показалась слишком тощей. Некоторые фанаты предположили, что из-за плотного гастрольного графика у Ани Лорак возникли проблемы со здоровьем. Сама звезда, по всей видимости, своим внешним видом абсолютно довольна.
В настоящее время Ани Лорак 39 лет, она считается одной из популярных и востребованных певиц в мире. В связи с профессией звезда постоянно занимается тренировками и соблюдает правильное питание.
Недавно певица обнародовала в instagram фотографию, на которой она позирует в платье с глубоким разрезом на бедре. При этом на лице Ани Лорак фанаты рассмотрели следы пластической операции, а макияж певицы прибавляет ей возраст.
Также поклонники обратили внимание на фигуру звезды, которая им показалась слишком тощей. Некоторые фанаты предположили, что из-за плотного гастрольного графика у Ани Лорак возникли проблемы со здоровьем. Сама звезда, по всей видимости, своим внешним видом абсолютно довольна.