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Фанаты раскритиковали новый снимок Ани Лорак

Фанаты раскритиковали певицу Ани Лорак после того, как она выложила в сеть очередную фотографию, на котором звезда запечатлена в платье чёрного цвета с разрезом от бедра. Поклонники напомнили певице, что она уже не молодая девочка.

Фанаты раскритиковали новый снимок Ани Лорак


В настоящее время Ани Лорак 39 лет, она считается одной из популярных и востребованных певиц в мире. В связи с профессией звезда постоянно занимается тренировками и соблюдает правильное питание.

Недавно певица обнародовала в instagram фотографию, на которой она позирует в платье с глубоким разрезом на бедре. При этом на лице Ани Лорак фанаты рассмотрели следы пластической операции, а макияж певицы прибавляет ей возраст.

Также поклонники обратили внимание на фигуру звезды, которая им показалась слишком тощей. Некоторые фанаты предположили, что из-за плотного гастрольного графика у Ани Лорак возникли проблемы со здоровьем. Сама звезда, по всей видимости, своим внешним видом абсолютно довольна.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:50
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