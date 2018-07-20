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Хейтеры назвали Викторию Романец «женщиной за сорок»

Внешность участницы реалити-шоу «Дом-2» Виктории Романец часто обсуждает среди ее подписчиков и нередко комментарии в ее адрес далеки от позитива.

Так недавно 28-летняя Вика напугала фанатов своим лицом, которое больше подошло бы 40-летней женщине.

Хейтеры назвали Викторию Романец «женщиной за сорок»

Примечательно, что хейтеры уже давно сомневаются в реальности озвученного ею возраста, так как без фотошопа Романец выглядит намного старше.

Хейтеры назвали Викторию Романец «женщиной за сорок»

Некоторые пользователи уверены, что одутловатость лица Вики стала результатом множества пластических операций.

Хейтеры назвали Викторию Романец «женщиной за сорок»

Одно из недавних фото и вовсе привело поклонников в ужас, так как общая отечность лица, сделала Романец похожей на пьянчужку.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:18
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