Хейтеры назвали Викторию Романец «женщиной за сорок»
Внешность участницы реалити-шоу «Дом-2» Виктории Романец часто обсуждает среди ее подписчиков и нередко комментарии в ее адрес далеки от позитива.
Так недавно 28-летняя Вика напугала фанатов своим лицом, которое больше подошло бы 40-летней женщине.
Примечательно, что хейтеры уже давно сомневаются в реальности озвученного ею возраста, так как без фотошопа Романец выглядит намного старше.
Некоторые пользователи уверены, что одутловатость лица Вики стала результатом множества пластических операций.
Одно из недавних фото и вовсе привело поклонников в ужас, так как общая отечность лица, сделала Романец похожей на пьянчужку.
Так недавно 28-летняя Вика напугала фанатов своим лицом, которое больше подошло бы 40-летней женщине.
Примечательно, что хейтеры уже давно сомневаются в реальности озвученного ею возраста, так как без фотошопа Романец выглядит намного старше.
Некоторые пользователи уверены, что одутловатость лица Вики стала результатом множества пластических операций.
Одно из недавних фото и вовсе привело поклонников в ужас, так как общая отечность лица, сделала Романец похожей на пьянчужку.