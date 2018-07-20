Хейтеры назвали Викторию Романец «женщиной за сорок»

Так недавно 28-летняя Вика напугала фанатов своим лицом, которое больше подошло бы 40-летней женщине.Примечательно, что хейтеры уже давно сомневаются в реальности озвученного ею возраста, так как без фотошопа Романец выглядит намного старше.Некоторые пользователи уверены, что одутловатость лица Вики стала результатом множества пластических операций.Одно из недавних фото и вовсе привело поклонников в ужас, так как общая отечность лица, сделала Романец похожей на пьянчужку.