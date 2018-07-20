Ученые предложили отбеливать зубы наночастицами оксида титана

Для достижения эффекта отбеливания зубов, экспертами наносились частицы на поверхность эмали, с последующим облучением синим цветом. Процесс проходил с использование светодиода, который был активным примерно четыре часа. В результате, получился эффект разложения красящих элементов, при этом зуб, через время возвращал свой первоначальный белый цвет.Немногим ранее, подобным методом, с помощью наночастиц и лазерного излучения, медики планировали лечить онкологию. Данным методом достигался эффект пузырьков в воде. Их и планируют применять ученые в химиотерапии, а так же диагностике.