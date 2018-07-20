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Ученые предложили отбеливать зубы наночастицами оксида титана

Предложен новый метод отбеливания зубов с помощью наночастицы оксида титана. Идея предложена химиками и физиками Наньчанского университета, которые и предложили использовать широкозонный полупроводник, способный поглощать элементы в ультрафиолетовой области. Его часто применяют, как фотокатализатор. При этом специалисты покрыли взятые вещества полидофамином, для снижения нежелательного негативного воздействия на зубную эмаль.

Для достижения эффекта отбеливания зубов, экспертами наносились частицы на поверхность эмали, с последующим облучением синим цветом. Процесс проходил с использование светодиода, который был активным примерно четыре часа. В результате, получился эффект разложения красящих элементов, при этом зуб, через время возвращал свой первоначальный белый цвет.
Ученые предложили отбеливать зубы наночастицами оксида титана


Немногим ранее, подобным методом, с помощью наночастиц и лазерного излучения, медики планировали лечить онкологию. Данным методом достигался эффект пузырьков в воде. Их и планируют применять ученые в химиотерапии, а так же диагностике.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:40
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