АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флэтвудский монстр: Встречи с пришельцем негативно отразились на здоровье людей и стали сенсацией в научном мире
EUR 73.48 USD 63.27
Курс валют на 20.07.2018

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко разделась и попала на обложку Maxim

Участница шоу Comedy Woman Мария Кравченко разделась для откровенной фотосессии и попала на обложку мужского журнала Maxim. В рамках фотосессии «пацанка» предстала в образе роковой женщины.

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко разделась и попала на обложку Maxim


В интервью с журналистами Мария Кравченко сообщила, что её карьера на самом деле строилась на образе пацанки, однако сейчас ей всё чаще достаются роли жен. Участница шоу Comedy Woman не считает себя секс-символом, но ей приходилось играть стриптизёршу и проститутку, что ей неплохо удавалось.

Мария Кравченко предполагает, что представители редакции журнала Maxim посмотрели именно те выпуски, и пригласили сниться её для обложки. Стоит отметить, что Мария Кравченко на своей странице в Instagram выглядит совсем иначе, чем её привыкли видеть телезрители в передаче Comedy Woman.

По словам звезды она согласилась сняться для обложки мужского журнала для того, чтобы через несколько десятилетий показать своим внукам, что их бабушка в свои 30 лет была очень даже ничего.

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко разделась и попала на обложку Maxim
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лайма Вайкуле рассказала журналистам о
Житель Липецка запечатлел на камеру полет НЛО во
Ученые: Солнцезащитный крем снижает риск рака
Исследователи подтвердили реальность видео с НЛО
Пользователи Instagram попросили Сашу Черно не
Ученые из США научились выводить безрогих коров
NASA опубликовало в сетях фото древнего озера на
Юлия Меньшова опубликовала видео, где она
Массовая активность НЛО была замечена жителями
Максим Галкин показал дочке забавный
Генерал Есипов рассказал про работу Центрального
Фанаты раскритиковали новый снимок Ани Лорак
Ученые предложили отбеливать зубы наночастицами
Экс-участник «Дома-2» Степан Меньшиков подал на
Поклонники раскритиковали Викторию Толстоганову
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко разделась и
Появились слухи, что в реальном времени Илья
Защитное стекло Gorilla Glass 6 защитит
В США при крушении лодки погибли 8 человек
«Заглядываюсь на молоденьких, а сплю со старыми»:
Подмигивание станет новым способом подтверждеения
Власти США разрешили печать модель пистолета на
Участница «Дома-2» Марина Африкантова
Тайны иного мира: Загробная жизнь прекрасна не
Солистка группы «СЕРЕБРО» восхитила фанатов своей
Флэтвудский монстр: Встречи с пришельцем
Ученые подтвердили общепринятую космологическую
Стала известна дата премьеры фильма про Джокера с
Опубликованы снимки кратера Оккатор с карликовой
Virgin Orbit получила разрешение на первый запуск
Просмотреть все новости