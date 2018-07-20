Звезда Comedy Woman Мария Кравченко разделась и попала на обложку Maxim

В интервью с журналистами Мария Кравченко сообщила, что её карьера на самом деле строилась на образе пацанки, однако сейчас ей всё чаще достаются роли жен. Участница шоу Comedy Woman не считает себя секс-символом, но ей приходилось играть стриптизёршу и проститутку, что ей неплохо удавалось.Мария Кравченко предполагает, что представители редакции журнала Maxim посмотрели именно те выпуски, и пригласили сниться её для обложки. Стоит отметить, что Мария Кравченко на своей странице в Instagram выглядит совсем иначе, чем её привыкли видеть телезрители в передаче Comedy Woman.По словам звезды она согласилась сняться для обложки мужского журнала для того, чтобы через несколько десятилетий показать своим внукам, что их бабушка в свои 30 лет была очень даже ничего.