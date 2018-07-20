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Ученые подтвердили общепринятую космологическую модель

Спутник «Планк» предоставил ученым из Европейской южной обсерватории все необходимые данные, которые собирались в течение четырех лет. Таким образом, с их помощью специалисты смогли подтвердить общепринятую космологическую модель, а именно возраст, расширение, историю и саму модель Вселенной.

Ученые подтвердили общепринятую космологическую модель


В обязанности аппарата «Планк» входило изучение микроволнового спектра излучений, которое также появилось спустя 380 лет после Большого взрыва. Отмечается, что это самый ранний возраст Вселенной, который доступен ученым для изучения. До этого она была очень темной, и увидеть что-либо в ней невозможно.

Благодаря фотонам, которые растянулись до микроволновой частоты, удалось рассчитать различные параметры Вселенной. Растяжение фотонов произошло в ходе расширения материи нашего мира.

Стоит отметить, что испускаемое излучение называется реликтовым. Его специалисты представили в качестве доказательства теории Большого взрыва. Теперь разница и изменения реликтового излучения в разных областях Вселенной дают возможность изучать температуру, поляризацию и другие характеристики, а также предоставлять модель, построенную на основе сразу всех этих компонентов.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:45
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