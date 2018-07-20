Власти США разрешили печать модель пистолета на 3D-принтере

Скандал вокруг американской компании Defense Distributed разгорелся в 2013 году. Причина в появлении на официальном сайте компании, в свободном доступе, макета пистолета, названного - «Освободитель» (Liberator). Все его детали без труда печатались на 3D-принтере. Получалось простое, несовершенное оружие, делающее всего два выстрела, а потом ствол надо было печатать заново.Даже существующие недостатки, не помешали скачать макет «Освободителя» более чем 100 тысячам человек. Оценив ситуацию, Госдепартамент США выдвинул обвинил Defense Distributed, рассказав, что они занимаются экспортом оружия, а так же нарушают Правила международной торговли. Компания убрала с сайта данный макет. После нескольких безуспешных попыток решения вопроса, компания решила подать иск на Госдепартамент.Недавно появилась информация, что компанией Defense Distributed выигран суд. Госдепартаменту пришлось признать легальность подобной печати пистолета с помощью на 3D-принтера, а так же согласиться выплатить неустойку, составившую 40 тысяч долларов.