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Назван самый популярный электрокар в Европе

Эксперты назвали самый популярный электрический автомобиль, который на рынке Европы в этом году пользуется наивысшим спросом. Отмечается, что лидером рынка стал новый Nissan Leaf.

Назван самый популярный электрокар в Европе


Сообщается, что с начала текущего года и по июнь включительно покупатели приобрели Nissan Leaf 18 тысяч раз. Таким образом, данный показатель стал лучшим среди всех существующих моделей на европейском рынке.

Помимо Европы Leaf занимает лидирующую позицию и на мировой арене, поскольку с 2010 года компании Nissan удалось реализовать 340 тысяч экземпляров этой модели. На европейском рынке был продан 100-й Nissan Leaf.

По объему продаж электрокаров пока что лидирует американская компания Tesla Илона Маска. По оценкам специалистов, в следующем году предприятие сможет удержать позицию и остаться лидером сегмента электрических автомобилей. Ожидается, что Nissan будет на втором или третьем месте.
 
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:45
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