Назван самый популярный электрокар в Европе

Сообщается, что с начала текущего года и по июнь включительно покупатели приобрели Nissan Leaf 18 тысяч раз. Таким образом, данный показатель стал лучшим среди всех существующих моделей на европейском рынке.Помимо Европы Leaf занимает лидирующую позицию и на мировой арене, поскольку с 2010 года компании Nissan удалось реализовать 340 тысяч экземпляров этой модели. На европейском рынке был продан 100-й Nissan Leaf.По объему продаж электрокаров пока что лидирует американская компания Tesla Илона Маска. По оценкам специалистов, в следующем году предприятие сможет удержать позицию и остаться лидером сегмента электрических автомобилей. Ожидается, что Nissan будет на втором или третьем месте.