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Стала известна дата премьеры фильма про Джокера с Хоакином Фениксом в главной роли

Сотрудники кинокомпании Warner Bros наконец-то назвали точную дату появления нового фильма про Джокера в прокате. Таким образом, отмечается, что картина с Хоакином Фениксом в главной роли впервые появится на больших экранах 4 октября следующего года. По данным издания Deadline, уже будущей осенью должны начаться съемки ленты.

Стала известна дата премьеры фильма про Джокера с Хоакином Фениксом в главной роли


Напомним, что за режиссуру и сценарий взялся специалист Тодд Филлипс.

Персонаж Джокера является одним из самых хитрых и заклятых врагов Бэтмена. Он относится к вселенной DC и первый раз в комиксах об этом злодее заговорили в 1940 году. Интересно, что до сих пор о Джокере очень мало информации, поскольку каждый раз он рассказывает новую легенду о своем прошлом. За долгое время его сыграли такие актеры как Джек Николсон, Хит Леджер и Джаред Лето.

Известно, что конкурентами по прокату для фильма о Джокере станут картины «Близнец» от Paramount и «Женщина в окне» от Fox.
 
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:30
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