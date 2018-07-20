Стала известна дата премьеры фильма про Джокера с Хоакином Фениксом в главной роли

Напомним, что за режиссуру и сценарий взялся специалист Тодд Филлипс.Персонаж Джокера является одним из самых хитрых и заклятых врагов Бэтмена. Он относится к вселенной DC и первый раз в комиксах об этом злодее заговорили в 1940 году. Интересно, что до сих пор о Джокере очень мало информации, поскольку каждый раз он рассказывает новую легенду о своем прошлом. За долгое время его сыграли такие актеры как Джек Николсон, Хит Леджер и Джаред Лето.Известно, что конкурентами по прокату для фильма о Джокере станут картины «Близнец» от Paramount и «Женщина в окне» от Fox.