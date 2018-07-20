В России стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy J8

В качестве экрана представлена 6-дюймовая матрица Super AMOLED, разрешение которой составляет 720 x 1440 пикселей. Что касается объема памяти, то в Galaxy J8 установлено 3 гигабайта оперативной и 32 гигабайта постоянной памяти. Второй параметр можно увеличить с помощью карты памяти с показателем до 256 Гб.Спереди нет привычной домашней кнопки. Однако там установлена 16-мегапиксельная камера. Сзади дактилоскопическому сканеру компанию составила двойная тыльная камера с разрешением 16+5 Мп. За автономность в этом устройстве ответит аккумулятор с разрешением 3500 мАч.