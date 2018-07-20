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В России стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy J8

Стало известно, что в России начались продажи нового смартфона Samsung Galaxy J8, который предлагается с безрамочным дизайном по цене 18 990 рублей. Аппарат оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 450 и операционной системой Android 8.0 Oreo.

В России стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy J8


В качестве экрана представлена 6-дюймовая матрица Super AMOLED, разрешение которой составляет 720 x 1440 пикселей. Что касается объема памяти, то в Galaxy J8 установлено 3 гигабайта оперативной и 32 гигабайта постоянной памяти. Второй параметр можно увеличить с помощью карты памяти с показателем до 256 Гб.

Спереди нет привычной домашней кнопки. Однако там установлена 16-мегапиксельная камера. Сзади дактилоскопическому сканеру компанию составила двойная тыльная камера с разрешением 16+5 Мп. За автономность в этом устройстве ответит аккумулятор с разрешением 3500 мАч.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:30
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