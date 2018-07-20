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Айзу Анохину осудили за исполнение рэпа в костюме монашки

Айза Анохина обратилась к своим хейтерам в костюме монашки, заранее попросив прощение у верующих. Но подписчики девушки все равно сочли видео насмехательством над религией. В социальной сети мгновенно разгорелись жаркие споры.

Айзу Анохину осудили за исполнение рэпа в костюме монашки

Скандально известная персона отечественного шоу-бизнеса Айза Анохина вновь решила эпатировать публику смелым роликом в Instagram, который тут же вызвал волну споров и негодования со стороны ее подписчиков. Анохина обратилась к своим недоброжелателям, причем сделала это, нарядившись в черно-белое одеяние монашки.

В подписи к ролику Айза заявила, что читает рэп, ведет корпоративы и даже отпускает грехи. Также Анохина сразу просола прощение у всех верующих, кого задела. Стоит отметить, что в первые же минуты ролик набрал несколько тысяч просмотров. Но многие пользователи Сети не оценили юмора 33-летней знаменитости, посчитав, что таким образом девушка просто насмехается над верующими.

Айзу Анохину осудили за исполнение рэпа в костюме монашки

К слову, Анохина не в первый раз попадает в громкие скандалы. Прежде ее знали, как супругу реп-исполнителя Гуфа, которая не раз попадала с вместе с ним в неприятные ситуации. После развода Айза забрала сына и переехала на Бали и снова вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина, от которого родила сына.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 07:00
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