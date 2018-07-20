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Израиль испытал новую разработку беспилотника-камикадзе

Компанией Israel Aerospace Industries (IAI), показаны действия нового беспилотник-камикадзе, названного Rotem. Конфигурация дрона прошла доработку всех систем обнаружения, а так же внешних датчиков. После чего он получил возможность распознавать цели, причем на расстоянии, составляющем несколько десятков метров. Информация из публикаций в Israel Defense.

Rotem представлен, как носитель взрывчатки, построен он на базе модели скоростного квадрокоптера. Перехватить его с земли очень сложно, так как он обладает внушительной скоростью полета и способностью к резким маневрам. При этом переносить дрон-камикадзе Rotem можно поместив его в обычный туристический рюкзак. Размер аппарата в походном положении равняется всего 97-ми сантиметрам в длину и 13-ти сантиметрам по высоте.

Используя точечный контакт с целью и несколько сот граммов взрывчатки, дрон может убить человека, и для этого не послужат препятствием наличие средств защиты, будь то шлем и бронежилет. При этом у оператора БПЛА есть возможность отмены выполнения задания, получив такую команду дрон-камикадзе прекращает движение к цели и начинает просто набирать высоту.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:00
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