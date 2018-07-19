Анна Седокова трогательно поздравила дочь Монику с днем рождения

Также Анна написала: «ЛЮБОВЬ всегда побеждает !! Злость, обиды, ревность, жадность. ЛЮБОВЬ всегда первостепенна! С Днем Рождения, мой маленький цветочек! Я сделаю все, чтоб ты была счастлива и любима!».

19 июля дочери Анны Седоковой, Монике, исполнилось семь лет. По словам исполнительницы, она знала, что жизнь девочки будет наполнена любовью. Знаменитость призналась, что Моника научила ее никогда не сдаваться и бороться за самое главное в жизни.Седокова опубликовала на своей страннице в социальной сети фотографию, на которой она запечатлена беременной. Таким способом Анна поздравила свою дочку Монику в ее день рождения.Певица опубликовала большой пост, в котором поздравила дочь и написала ей множество теплых слов. Также исполнительница особо отметила, что самый сложный период в их жизни уже закончился. Теперь, когда Седокова обнимает Монику, то прекрасно понимает, что получила самый главный урок в своей жизни.Напомним, долгое время Седокова не могла поделить дочь Монику с бывшим супругом Максимом Чернявским. Но сейчас они смогли все разрешить.