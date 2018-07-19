Анна Седокова трогательно поздравила дочь Монику с днем рождения
Певица Анна Седокова трогательно поздравила свою дочку Монику с днем рождения. Соответствующий пост знаменитость опубликовала на своем Instagram.
19 июля дочери Анны Седоковой, Монике, исполнилось семь лет. По словам исполнительницы, она знала, что жизнь девочки будет наполнена любовью. Знаменитость призналась, что Моника научила ее никогда не сдаваться и бороться за самое главное в жизни.
Седокова опубликовала на своей страннице в социальной сети фотографию, на которой она запечатлена беременной. Таким способом Анна поздравила свою дочку Монику в ее день рождения.
Певица опубликовала большой пост, в котором поздравила дочь и написала ей множество теплых слов. Также исполнительница особо отметила, что самый сложный период в их жизни уже закончился. Теперь, когда Седокова обнимает Монику, то прекрасно понимает, что получила самый главный урок в своей жизни.
Также Анна написала: «ЛЮБОВЬ всегда побеждает !! Злость, обиды, ревность, жадность. ЛЮБОВЬ всегда первостепенна! С Днем Рождения, мой маленький цветочек! Я сделаю все, чтоб ты была счастлива и любима!».
Напомним, долгое время Седокова не могла поделить дочь Монику с бывшим супругом Максимом Чернявским. Но сейчас они смогли все разрешить.