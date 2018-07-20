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Египетские власти начали вскрытие обнаруженного в Александрии черного саркофага

Представителями комиссии, принадлежащей министерству по делам памятников древности, начато вскрытие черного саркофага, обнаруженного при раскопках в Египте, на территории Александрии.

Давность захоронения вызывает реальную угрозу, которую могут представлять выходящие из саркофага ядовитые газы. Чтобы избежать несчастных случаев, все посторонние люди были эвакуированы на безопасное расстояние. Рядом с исследуемым объектом остались только инженеры и ученые.
Египетские власти начали вскрытие обнаруженного в Александрии черного саркофага


Так же отмечается, что представителями египетских властей была обещана максимальная открытость всех проводимых операций, которые связаны со вскрытием черного саркофага, в том числе с участием представителей прессы. Только ни одного журналиста, для наблюдения за ходом работы ученых, так и не пригласили.

Причем журналистов не только не позвали, их просто не пропустила на территорию спецплощадки охрана. Так же отмечается, что гигантский черный саркофаг из гранита, заинтересовал многих уфологов. Вес его составляет примерно 30 тонн. Интересен и тот факт, что властями страны идет активное засекречивание всех деталей операции, связанных с его вскрытием.

Немногим ранее, ряд египетских СМИ обнародовал историю о том, что пролежал саркофаг нетронутым по той причине, что находился под пристальным наблюдением и охраной таинственных потусторонних сил.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 05:00
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