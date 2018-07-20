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Бизнес может получить доступ к открытым данным пользователей

Рабочей группой, занимающейся регулированием нормативной базы цифровой экономики, одобрена концепция работы с общедоступными данными, которая дает возможность бизнесу свободный сбор, хранение и анализ любых пользовательских данных, при условии легального их размещения в сети интернет.

Для этого не требуется обязательное согласие владельца обрабатываемых данных. Ожидается создание соответствующего законопроекта, который разработает другая структура, занимающаяся цифровой экономикой. Рассказали об этом «Ведомостям» три члена, представляющие созданную специальную рабочую группу.
Бизнес может получить доступ к открытым данным пользователей


Рабочей группой согласованы три концепции. Подобная, альтернативная идея уже выдвигалась Mail.ru Group, согласно рассказу представителя компании. В ней обуславливалось доверие пользователей при обработке и сборе данных только той площадкой, которая их размещает.

Так же отмечается, что площадка может оперировать данными в соответствии с режимом, который определяет сам пользователь.
 
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Общество
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 04:00
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