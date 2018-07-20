Бизнес может получить доступ к открытым данным пользователей

Для этого не требуется обязательное согласие владельца обрабатываемых данных. Ожидается создание соответствующего законопроекта, который разработает другая структура, занимающаяся цифровой экономикой. Рассказали об этом «Ведомостям» три члена, представляющие созданную специальную рабочую группу.Рабочей группой согласованы три концепции. Подобная, альтернативная идея уже выдвигалась Mail.ru Group, согласно рассказу представителя компании. В ней обуславливалось доверие пользователей при обработке и сборе данных только той площадкой, которая их размещает.Так же отмечается, что площадка может оперировать данными в соответствии с режимом, который определяет сам пользователь.