Капитан может управлять прогулочных судном с помощью системы дистанционного управления

Создана система специально для применения на прогулочных судах. Впервые представили ее Марселе, в ходе проведения конвенции ITS Tugnology. Новинка уже установлена на буксире Giano, здесь идет проверка ее возможностей в ходе дополнительных испытаний.Как рассказали разработчики, процесс управления организован через логику двух зашифрованных туннелей, таким образом гарантируется кибербезопасность, путем обхода сторонних серверов. Транслируется сигнал через каналы по стандартным кабелям LAN. Использование этой технологии позволяет капитану или оператору управлять судном на берегу, непосредственно из офиса, используя электронную реплику панелей управления.Вся управляемая электроника находится на площадке капитанского мостика буксира или катера. Все происходящие работы видит управляющий, ему доступно наблюдение, с помощью видеокамер, за моторным отделением. Камеры установлены как в отсеках судна, так и у датчиков приборов. Также доступен контроль за навигацией.