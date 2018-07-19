Ученые рассказали о катастрофических последствиях таяния «мега-айсбергов» Антарктиды

В течение долгого времени океанологи, климатологи и другие ученые полагали, что вследствие глобального потепления первыми примут на себя удар ледники Гренландии и Северного полюса. Но многочисленные данные, передаваемые спутниками НАСА и ЕКА, рисуют иную картину.Оказалось, что в зоне риска находятся ледники Антарктики. В скором времени исчезнет ледник Ларсена, распад которого начался в 1995 году. Площадь этого ледника сравнима с размерами Московской области или Эстонии. Растаяв, ледник поднимет уровень морских вод на несколько миллиметров и ускорит движение айсбергов, которые сейчас им заблокированы.Если исчезнет ледник Ларсена, то следующим кандидатом на уничтожение станет ледяной массив имени короля Георга VI. Данный ледник может повысить уровень морских вод уже на несколько сантиметров, что будет являться потенциальной угрозой для многих островных государств и прибрежных городов.