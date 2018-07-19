Зрители «Дома-2» уличили Дмитрия Дмитренко в краже еды из общего дома

«Они участники проекта, поэтому имеют право. Вспомните, какими коробками Блюмы таскали продукты из общего дома», «Бренды настолько успешны, что не могут сами себе приобрести продукты?», - высказались на этот счет пользователи Сети.

Причем эту операцию он проводил максимально скрытно, выбирая только самое лучшее и вкусное.Однако сейчас, по мнению хейтеров, Дима не особо заморачивается и выносит еду целыми сумками, думая, что никто его в этом не уличит. Более того, у них складывается такое впечатление, что занимается этим Дмитренко каждый день.Напомним, что на данный момент Дима живет в вип доме вместе со своей женой Ольгой Рапунцель, ее младшей сестрой Аленой Савкиной, трехмесячной дочерью Василисой, а также тещей Татьяной Владимировной.