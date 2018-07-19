Зрители «Дома-2» уличили Дмитрия Дмитренко в краже еды из общего дома
Не секрет, что в Сети давно уже обсуждалась вероятность того, что участник телепроекта «Дом-2» Дмитрий Дмитренко не до конца честен с коллективом. К примеру, существовало предположение, что парень неоднократно выносил продукты из общего дома в свой вип.
Причем эту операцию он проводил максимально скрытно, выбирая только самое лучшее и вкусное.
Однако сейчас, по мнению хейтеров, Дима не особо заморачивается и выносит еду целыми сумками, думая, что никто его в этом не уличит. Более того, у них складывается такое впечатление, что занимается этим Дмитренко каждый день.
«Они участники проекта, поэтому имеют право. Вспомните, какими коробками Блюмы таскали продукты из общего дома», «Бренды настолько успешны, что не могут сами себе приобрести продукты?», - высказались на этот счет пользователи Сети.
Напомним, что на данный момент Дима живет в вип доме вместе со своей женой Ольгой Рапунцель, ее младшей сестрой Аленой Савкиной, трехмесячной дочерью Василисой, а также тещей Татьяной Владимировной.