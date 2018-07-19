Викторию Боню не пустили в самый модный ночной клуб Москвы

Однако, как выяснилось, есть в столице такие места, куда девушка ходить не может. К примеру, к ним относится один из самых модных ночных клубов Москвы «Base», куда она недавно приходила, и этому есть видеоподтверждение.Причем на опубликованном в Сети ролике видно, что Вика очень растерялась, когда услышала, что не может войти в заведение, поскольку она думала, что ее пропустят без каких-либо разговоров и установления личности.Однако Боня ошиблась, а потому планы на вечер ей пришлось экстренно менять.Стоит отметить, что по мнению публики, войти в клуб девушке помешал либо возраст, либо запятнанная на реалити-шоу «Дом-2» репутация.