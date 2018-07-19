АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 73.13 USD 62.90
Курс валют на 19.07.2018

Викторию Боню не пустили в самый модный ночной клуб Москвы

Как известно, экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня очень гордится тем, что входит в светское общество и ходит по красным дорожкам различных мероприятий вместе со звездами различной величины.

Однако, как выяснилось, есть в столице такие места, куда девушка ходить не может. К примеру, к ним относится один из самых модных ночных клубов Москвы «Base», куда она недавно приходила, и этому есть видеоподтверждение.

Викторию Боню не пустили в самый модный ночной клуб Москвы

Причем на опубликованном в Сети ролике видно, что Вика очень растерялась, когда услышала, что не может войти в заведение, поскольку она думала, что ее пропустят без каких-либо разговоров и установления личности.

Однако Боня ошиблась, а потому планы на вечер ей пришлось экстренно менять.

Стоит отметить, что по мнению публики, войти в клуб девушке помешал либо возраст, либо запятнанная на реалити-шоу «Дом-2» репутация.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:02
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американские ученые признали множество витаминов
Учёные нашли над Полярным кругом таинственные
Зрители «Дома-2» уличили Дмитрия Дмитренко в
Учёные: Никотин вреден беременным в любой форме
Викторию Боню не пустили в самый модный ночной
Учёные смогли разгадать тайну чилийского
В Сети появился первый трейлер фильма ужасов
Подписчики призывают Дмитрия Дмитренко не
Александр Розенбаум опроверг слухи об онкологии
Появились слухи, что Майя Донцова беременна
Ирина Шейк рассказала об отношениях своей мамы и
Ирина Шейк едва не попрощалась с карьерой модели
Ольга Васильевна недовольна примирением сына с
Певица Бейонсе в мини-шортах шокировала
Анна Хилькевич потратит на вторые роды около
Инженеры научили робота держать равновесие и
Ольгу Бузову во сне мучают кошмары
Пентагон планирует вести войны будущего с помощью
Валерия похвасталась подтянутыми прессом на фоне
По мнению зрителей «Дома-2», Ольга Рапунцель
Учёные обнаружили под египетским храмом 8 млн
Сбербанк дал рекомендации россиянам по защите
«Я не ем красного мяса»: Виктория Боня поделилась
Зрители считают, что Александра Черно может быть
Александра Черно призналась, что снова набрала вес
Обнаженную Наоми Кэмпбелл привязали к воздушным
Учёные: У многодетных мам на 70% выше риск
Группа "Кукрыниксы" на фестивале "Нашествие"
Учёные: Язык тела не может служить детектором лжи
Алена Водонаева показала подписчикам, как
Просмотреть все новости