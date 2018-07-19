АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 73.13 USD 62.90
Курс валют на 19.07.2018

Учёные нашли в Казахстане золотые сокровища

В Казахстане учёные обнаружили золотые сокровища в ходе разработки могильника Елеке Сазы. Клад древних содержал в себе более 3 тысяч золотых изделий, среди которых помимо женских ювелирных изделий находились украшения для лошадиных сбруй.

Учёные нашли в Казахстане золотые сокровища


Учёные начали разработку двух могильников на востоке Казахстана в 2016 году. За этот период было обнаружено более 3 тысяч золотых украшений, относящихся к Сакской эпохе (VII-VIII вв. до н.э.). Клад древних преимущественно состоит из женских украшений, однако, встречаются и элементы лошадиных сбруй. Специалисты полагают, что сокровища принадлежали знати. Все найденные предметы хорошо сохранились несмотря на хранение в земле. Также учёные удивлены развитием технологий того времени - в бусинах неизвестных предметом были просверлены отверстия.

Учёные сообщают, что раскопки на территории Казахстана будут длиться ещё несколько лет. Всего в данном регионе находятся 300 могильников.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Виноградный сок защитит от гипогликемии
Учёные: Просмотр порнографии приводит к усыханию
Учёные нашли в Казахстане золотые сокровища
Американские ученые признали множество витаминов
Учёные нашли над Полярным кругом таинственные
Зрители «Дома-2» уличили Дмитрия Дмитренко в
Учёные: Никотин вреден беременным в любой форме
Викторию Боню не пустили в самый модный ночной
Учёные смогли разгадать тайну чилийского
В Сети появился первый трейлер фильма ужасов
Подписчики призывают Дмитрия Дмитренко не
Александр Розенбаум опроверг слухи об онкологии
Появились слухи, что Майя Донцова беременна
Ирина Шейк рассказала об отношениях своей мамы и
Ирина Шейк едва не попрощалась с карьерой модели
Ольга Васильевна недовольна примирением сына с
Певица Бейонсе в мини-шортах шокировала
Анна Хилькевич потратит на вторые роды около
Инженеры научили робота держать равновесие и
Ольгу Бузову во сне мучают кошмары
Пентагон планирует вести войны будущего с помощью
Валерия похвасталась подтянутыми прессом на фоне
По мнению зрителей «Дома-2», Ольга Рапунцель
Учёные обнаружили под египетским храмом 8 млн
Сбербанк дал рекомендации россиянам по защите
«Я не ем красного мяса»: Виктория Боня поделилась
Зрители считают, что Александра Черно может быть
Александра Черно призналась, что снова набрала вес
Обнаженную Наоми Кэмпбелл привязали к воздушным
Учёные: У многодетных мам на 70% выше риск
Просмотреть все новости