Учёные нашли в Казахстане золотые сокровища

Учёные начали разработку двух могильников на востоке Казахстана в 2016 году. За этот период было обнаружено более 3 тысяч золотых украшений, относящихся к Сакской эпохе (VII-VIII вв. до н.э.). Клад древних преимущественно состоит из женских украшений, однако, встречаются и элементы лошадиных сбруй. Специалисты полагают, что сокровища принадлежали знати. Все найденные предметы хорошо сохранились несмотря на хранение в земле. Также учёные удивлены развитием технологий того времени - в бусинах неизвестных предметом были просверлены отверстия.Учёные сообщают, что раскопки на территории Казахстана будут длиться ещё несколько лет. Всего в данном регионе находятся 300 могильников.