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Подписчики призывают Дмитрия Дмитренко не выставлять свою отцовскую любовь к дочери напоказ

Несколько недель назад на реалити-шоу «Дом-2» вернулись Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко, прихватив с собой трехмесячную дочь, дабы показать коллективу и всей стране идеальные семейные отношения, а заодно и получить квартиру в Москве, выиграв в конкурсе «Человек года».

Стоит отметить, что девочка у ребят действительно очень спокойная, милая и игривая. По мнению большинства зрителей, она полная копия своего отца, который трепетно к ней относится и даже публикует ей в своем микроблоге обращения.

Подписчики призывают Дмитрия Дмитренко не выставлять свою отцовскую любовь к дочери напоказ

«Василечек, мой цветочек. Ты самая лучшая дочка на свете. Мы с мамой очень любим тебя! Наша маленькая принцесса. Расти маме на радость, папе в награду», - пишет он.

И многие подписчики не против такого проявления отцовской любви, однако считают, что в социальных сетях ее должно быть очень мало, ведь в противном случае создается впечатление, что Дима говорит и пишет это все не искренне, а исключительно ради пиара.

Стоит отметить, что «Василечек», как называют девочку родители, это уменьшительно-ласкательная форма имени Василиса – именно так по-настоящему зовут малышку.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:43
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