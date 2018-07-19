Подписчики призывают Дмитрия Дмитренко не выставлять свою отцовскую любовь к дочери напоказ

«Василечек, мой цветочек. Ты самая лучшая дочка на свете. Мы с мамой очень любим тебя! Наша маленькая принцесса. Расти маме на радость, папе в награду», - пишет он.

Стоит отметить, что девочка у ребят действительно очень спокойная, милая и игривая. По мнению большинства зрителей, она полная копия своего отца, который трепетно к ней относится и даже публикует ей в своем микроблоге обращения.И многие подписчики не против такого проявления отцовской любви, однако считают, что в социальных сетях ее должно быть очень мало, ведь в противном случае создается впечатление, что Дима говорит и пишет это все не искренне, а исключительно ради пиара.Стоит отметить, что «Василечек», как называют девочку родители, это уменьшительно-ласкательная форма имени Василиса – именно так по-настоящему зовут малышку.