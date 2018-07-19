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Американские ученые признали множество витаминов бесполезными для человека

В Ассоциации американских кардиологов пришли к выводу, что большинство витаминов, входящих в состав мультивитаминных комплексов, бесполезны для организма. В основном такие комплексы содержат витамины B, C и D, но на здоровье человека они никак не влияют.

Специалисты учреждения провели масштабное исследование разнообразных комплексов, продающихся на фармацевтическом рынке. Результаты их работы показали, что в большинстве случаев витамины никак не улучшают работу организма и не препятствуют развитию заболеваний.

Американские ученые признали множество витаминов бесполезными для человека


Так, благодаря исследованиям специалисты опровергли миф о том, что витамин C помогает быстрее победить простуду. Употребляя препараты с повышенным содержанием витамина C, человек восстанавливается примерно такое же время, что и при курсе лечения без применения таких лекарств.

Аналогичным образом «бесполезным» стал витамин D. Ранее медики утверждали, что при дефиците этого витамина повышаются риски развития болезни Альцгеймера. Однако после употребления витаминного комплекса состояние здоровья мозга не улучшается.

По словам исследователей, самыми полезными источниками витаминов являются фрукты и овощи. Лишь употребляя их, организм в должной мере будет получать недостающие ему витамины.
 
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 19:00
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