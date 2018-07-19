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Появились слухи, что Майя Донцова беременна

Зрители телепроекта «Дом-2» обратили внимание на то, что в последнее время редакторы очень полюбили тему беременности, а потому чуть ли не раз в неделю одна из участниц непременно начинает подозревать, что находится в интересном положении.

Далее эту новость начинают обсуждать на Лобном, а после ведущие вручают девушкам тест на беременность, дабы потом при всем коллективе они объявили результат.

Появились слухи, что Майя Донцова беременна

Так, фанаты реалити-шоу узнали о беременности Алены Савкиной и Даны Николенко, а теперь появились предположения, что в ближайшем времени родителями может стать как минимум еще одна пара.

И речь идет не об Ольге Жариковой и Александре Гобозове, а об Майе Донцовой и Алексее Купине. Несмотря на то, что ребята сейчас переживают не самый легкий период в своей жизни, мама девушки намекает, что совсем скоро у ее дочери будет свадьбе, ведь у Леши появился серьезный стимул к бракосочетанию.

По мнению многих, такая уверенность Ирины Михайловны говорит лишь о том, что в ближайшем будущем в периметре будет уже 3 беременные участницы, которые устроят настоящую борьбу за место под солнцем.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:26
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