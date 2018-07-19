Появились слухи, что Майя Донцова беременна

Далее эту новость начинают обсуждать на Лобном, а после ведущие вручают девушкам тест на беременность, дабы потом при всем коллективе они объявили результат.Так, фанаты реалити-шоу узнали о беременности Алены Савкиной и Даны Николенко, а теперь появились предположения, что в ближайшем времени родителями может стать как минимум еще одна пара.И речь идет не об Ольге Жариковой и Александре Гобозове, а об Майе Донцовой и Алексее Купине. Несмотря на то, что ребята сейчас переживают не самый легкий период в своей жизни, мама девушки намекает, что совсем скоро у ее дочери будет свадьбе, ведь у Леши появился серьезный стимул к бракосочетанию.По мнению многих, такая уверенность Ирины Михайловны говорит лишь о том, что в ближайшем будущем в периметре будет уже 3 беременные участницы, которые устроят настоящую борьбу за место под солнцем.