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Ольга Васильевна недовольна примирением сына с Ольгой Жариковой

Мать участника телепроекта «Дом-2» Александра Гобозова старается не вмешиваться в личную жизнь своего сына, поскольку считает его взрослым мужчиной, способным самостоятельно принимать важные решения.

Однако некоторые из них она все-таки принимать оказывается или принимает, но со скрипом в зубах и болью в сердце.

Ольга Васильевна недовольна примирением сына с Ольгой Жариковой

Так, к примеру, произошло, когда женщина узнала о том, что Саша помирился с Ольгой Жариковой и даже более того, решил сыграть с ней сейшельскую свадьбу.

Ольга Васильевна недовольна выбором сына, поскольку ежедневно в эфирах она видит, как девушка устраивает Саше истерики, даже бьет его передатчиком от микрофона и обзывает его грязными словами.

Ольга Васильевна недовольна примирением сына с Ольгой Жариковой

«Мама была против, ей это все не нравится. Она просмотрела все, что было в эфирах, и ей не понравилось поведение Оли», - признался недавно участник.

Однако Гобозов любит Жарикову, а потому не хочет слышать ни мнение матери и коллектива, ни свою собственную голову. Он считает, что стоит делать так, как указывает сердце, а оно хочет быть рядом с Олей.

Ольга Васильевна недовольна примирением сына с Ольгой Жариковой

И смириться с этим женщине очень сложно, ведь она не верит в искренность девушки и видит в ее действиях исключительно меркантильный интерес. Она уверена, что Жарикова то и дело демонстрирует публике свое пренебрежение к ее сыну и ни во что его не ставит, но тот из-за слепой влюбленности ничего этого не видит, а других слушать отказывается.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:52
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