Ольга Васильевна недовольна примирением сына с Ольгой Жариковой

«Мама была против, ей это все не нравится. Она просмотрела все, что было в эфирах, и ей не понравилось поведение Оли», - признался недавно участник.

Однако некоторые из них она все-таки принимать оказывается или принимает, но со скрипом в зубах и болью в сердце.Так, к примеру, произошло, когда женщина узнала о том, что Саша помирился с Ольгой Жариковой и даже более того, решил сыграть с ней сейшельскую свадьбу.Ольга Васильевна недовольна выбором сына, поскольку ежедневно в эфирах она видит, как девушка устраивает Саше истерики, даже бьет его передатчиком от микрофона и обзывает его грязными словами.Однако Гобозов любит Жарикову, а потому не хочет слышать ни мнение матери и коллектива, ни свою собственную голову. Он считает, что стоит делать так, как указывает сердце, а оно хочет быть рядом с Олей.И смириться с этим женщине очень сложно, ведь она не верит в искренность девушки и видит в ее действиях исключительно меркантильный интерес. Она уверена, что Жарикова то и дело демонстрирует публике свое пренебрежение к ее сыну и ни во что его не ставит, но тот из-за слепой влюбленности ничего этого не видит, а других слушать отказывается.