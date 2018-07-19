Учёные нашли над Полярным кругом таинственные каменные сферы

Учёные обнаружили на острове Чамп над Полярным кругом таинственные каменные сферы. Идеальная округлость камней поставила специалистов в тупик. Версия с рукотворным строением объектов не нашла подтверждения - на острове нет никаких признаков существования людей. Также в этом регионе полностью отсутствует растительность, что исключает вероятность освоения территории человеком.Учёные из Арктического федерального университета уверены, что каменные сферы были сформированы в результате процесса кристаллизации песчаника, впоследствии на созданные кристаллы намагнитились зёрна песка. Эта версия расходится с мнением австрийских геологов, считающих, что сферические камни образовывались под действием воды, своей формой объекты обязаны органическому ядру.