АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 73.13 USD 62.90
Курс валют на 19.07.2018

Учёные нашли над Полярным кругом таинственные каменные сферы

Учёные взволнованы обнаружением каменных сфер на острове Чамп, расположенном над Полярным кругом. Специалисты так и не смогли прийти к единому мнению относительно природы округлых форм этих камней.

Учёные нашли над Полярным кругом таинственные каменные сферы


Учёные обнаружили на острове Чамп над Полярным кругом таинственные каменные сферы. Идеальная округлость камней поставила специалистов в тупик. Версия с рукотворным строением объектов не нашла подтверждения - на острове нет никаких признаков существования людей. Также в этом регионе полностью отсутствует растительность, что исключает вероятность освоения территории человеком.

Учёные из Арктического федерального университета уверены, что каменные сферы были сформированы в результате процесса кристаллизации песчаника, впоследствии на созданные кристаллы намагнитились зёрна песка. Эта версия расходится с мнением австрийских геологов, считающих, что сферические камни образовывались под действием воды, своей формой объекты обязаны органическому ядру.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американские ученые признали множество витаминов
Учёные нашли над Полярным кругом таинственные
Зрители «Дома-2» уличили Дмитрия Дмитренко в
Учёные: Никотин вреден беременным в любой форме
Викторию Боню не пустили в самый модный ночной
Учёные смогли разгадать тайну чилийского
В Сети появился первый трейлер фильма ужасов
Подписчики призывают Дмитрия Дмитренко не
Александр Розенбаум опроверг слухи об онкологии
Появились слухи, что Майя Донцова беременна
Ирина Шейк рассказала об отношениях своей мамы и
Ирина Шейк едва не попрощалась с карьерой модели
Ольга Васильевна недовольна примирением сына с
Певица Бейонсе в мини-шортах шокировала
Анна Хилькевич потратит на вторые роды около
Инженеры научили робота держать равновесие и
Ольгу Бузову во сне мучают кошмары
Пентагон планирует вести войны будущего с помощью
Валерия похвасталась подтянутыми прессом на фоне
По мнению зрителей «Дома-2», Ольга Рапунцель
Учёные обнаружили под египетским храмом 8 млн
Сбербанк дал рекомендации россиянам по защите
«Я не ем красного мяса»: Виктория Боня поделилась
Зрители считают, что Александра Черно может быть
Александра Черно призналась, что снова набрала вес
Обнаженную Наоми Кэмпбелл привязали к воздушным
Учёные: У многодетных мам на 70% выше риск
Группа "Кукрыниксы" на фестивале "Нашествие"
Учёные: Язык тела не может служить детектором лжи
Алена Водонаева показала подписчикам, как
Просмотреть все новости