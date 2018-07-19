Учёные нашли над Полярным кругом таинственные каменные сферы
Учёные взволнованы обнаружением каменных сфер на острове Чамп, расположенном над Полярным кругом. Специалисты так и не смогли прийти к единому мнению относительно природы округлых форм этих камней.
Учёные обнаружили на острове Чамп над Полярным кругом таинственные каменные сферы. Идеальная округлость камней поставила специалистов в тупик. Версия с рукотворным строением объектов не нашла подтверждения - на острове нет никаких признаков существования людей. Также в этом регионе полностью отсутствует растительность, что исключает вероятность освоения территории человеком.
Учёные из Арктического федерального университета уверены, что каменные сферы были сформированы в результате процесса кристаллизации песчаника, впоследствии на созданные кристаллы намагнитились зёрна песка. Эта версия расходится с мнением австрийских геологов, считающих, что сферические камни образовывались под действием воды, своей формой объекты обязаны органическому ядру.
Учёные обнаружили на острове Чамп над Полярным кругом таинственные каменные сферы. Идеальная округлость камней поставила специалистов в тупик. Версия с рукотворным строением объектов не нашла подтверждения - на острове нет никаких признаков существования людей. Также в этом регионе полностью отсутствует растительность, что исключает вероятность освоения территории человеком.
Учёные из Арктического федерального университета уверены, что каменные сферы были сформированы в результате процесса кристаллизации песчаника, впоследствии на созданные кристаллы намагнитились зёрна песка. Эта версия расходится с мнением австрийских геологов, считающих, что сферические камни образовывались под действием воды, своей формой объекты обязаны органическому ядру.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:45