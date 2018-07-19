Ольгу Бузову во сне мучают кошмары

Сфера деятельности Бузовой не ограничивается шоу-бизнесом: 32-летняя знаменитость за короткий период открыла собственный ресторан, создала криптовалюту, развивает модные бренды и конечно поет.Ее дни расписаны по минутам и, хотя Ольга заверяет всех, что работает не ради денег, иногда ей снятся дурные сны и она мечтает о простой прогулке по парку.Как утверждает Бузова, ей нравится сам «процесс»: быть востребованной и популярной, тогда как многие воспринимают ее как «машину по зарабатыванию денег»., - рассуждает Бузова.Ну а самой главной мечтой Ольги Бузовой на сегодняшний день является появление в ее жизни верного спутника жизни, ведь после развода с Дмитрием Тарасовым знаменитость находится в статусе «свободна».