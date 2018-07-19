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Ольгу Бузову во сне мучают кошмары

Уже более полутора лет популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова полностью посвящает себя карьере, что не всегда позитивно сказывается на ее здоровье.

Сфера деятельности Бузовой не ограничивается шоу-бизнесом: 32-летняя знаменитость за короткий период открыла собственный ресторан, создала криптовалюту, развивает модные бренды и конечно поет.

Ольгу Бузову во сне мучают кошмары

Ее дни расписаны по минутам и, хотя Ольга заверяет всех, что работает не ради денег, иногда ей снятся дурные сны и она мечтает о простой прогулке по парку.

Ольгу Бузову во сне мучают кошмары

Как утверждает Бузова, ей нравится сам «процесс»: быть востребованной и популярной, тогда как многие воспринимают ее как «машину по зарабатыванию денег».

«Хватит искать во мне всякие скрытые смыслы и считать, что Ольга Бузова - это машина по зарабатыванию денег. Это вообще не самоцель, хотя деньги мне, не буду скрывать, очень нужны: знаете, сколько стоит записать песню и снять на нее клип?», - рассуждает Бузова.

Ольгу Бузову во сне мучают кошмары

Ну а самой главной мечтой Ольги Бузовой на сегодняшний день является появление в ее жизни верного спутника жизни, ведь после развода с Дмитрием Тарасовым знаменитость находится в статусе «свободна».
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:11
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