Учёные: Виноградный сок защитит от гипогликемии

Учёные сообщили, что бороться с низким уровнем сахара в крови можно с помощью виноградного сока. Напиток подходит больным диабетом, так как помогает устранить угрозу гипогликемии. Пациентам с I типом этого заболевания необходимо постоянно контролировать уровень сахара и не допускать его снижения. В связи с этим, виноградный сок не только спасёт жизнь диабетика, но и снабдит его полезными витаминами и микроэлементами.Ранее считалось, что при гипогликемии лучшим средством для быстрого поднятия уровня сахара является сладкая еда. Теперь диабетики смогут не бояться набрать лишний вес, так как вместо употребления калорийной пищи достаточно выпить виноградный сок.