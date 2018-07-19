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По мнению зрителей «Дома-2», Ольга Рапунцель радуется горю Алены Савкиной

Отношения участников телепроекта «Дом-2» Алены Савкиной и Ильи Яббарова зашли в тупик. Молодой человек не делает ничего, чтобы загладить свою вину перед беременной избранницей, и целыми днями проводит в кругу коллектива.

А на днях стало известно о том, что он и вовсе собрался отправиться на кастинг, где якобы будет подыскивать достойных ребят на реалити-шоу. Однако не исключено, что на самом деле саратовский шансонье планирует выбрать для себя новую девушку, чтобы ненароком не отправиться за ворота из-за истерик Алены.

По мнению зрителей «Дома-2», Ольга Рапунцель радуется горю Алены Савкиной

А Алены устраивает их очень часто и даже пытается избить его, считая, что Илья сломал ей жизнь и разбил сердце. Она только сейчас поняла, что старшая сестра была права и Яббаров никогда ее не любил, а воспользовался ее наивностью ради заключения долгосрочного контракта с «Домом-2».

Сейчас Савкиной очень тяжело. Практически каждую неделю она попадает в больницу с нервным срывом и угрозой выкидыша, однако справиться со своими эмоциями не может. Поэтому на помощь к ней прямо из Владивостока прилетела мама, а также вернулась на Поляну Оля вместе со своим мужем Дмитрием Дмитренко и трехмесячной дочерью Василисой.

По мнению зрителей «Дома-2», Ольга Рапунцель радуется горю Алены Савкиной

Все вместе они поселились в одном вип-доме и стали помогать друг другу. Зрители были приятно удивлены от того, что Рапунцель всячески заступалась за свою младшую сестру, старалась не допускать, чтобы она расстраивалась и плакала. Но потом им стало ясно, что Оля всего лишь играет.

По мнению некоторых, молодая мама очень рада, что Алена оказалась в такой плачевной ситуации, поскольку на ее фоне она выглядит идеальной, рассудительной и уравновешенной, ведь еще полгода назад все было с точностью, да наоборот.
Рапунцель не без удовольствия читает негативные комментарии о Савкиной и с гордостью говорит Диме о том, что ее младшая сестра далеко не подарок, и что в случившемся она виновата сама.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:42
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