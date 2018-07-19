По мнению зрителей «Дома-2», Ольга Рапунцель радуется горю Алены Савкиной

А на днях стало известно о том, что он и вовсе собрался отправиться на кастинг, где якобы будет подыскивать достойных ребят на реалити-шоу. Однако не исключено, что на самом деле саратовский шансонье планирует выбрать для себя новую девушку, чтобы ненароком не отправиться за ворота из-за истерик Алены.А Алены устраивает их очень часто и даже пытается избить его, считая, что Илья сломал ей жизнь и разбил сердце. Она только сейчас поняла, что старшая сестра была права и Яббаров никогда ее не любил, а воспользовался ее наивностью ради заключения долгосрочного контракта с «Домом-2».Сейчас Савкиной очень тяжело. Практически каждую неделю она попадает в больницу с нервным срывом и угрозой выкидыша, однако справиться со своими эмоциями не может. Поэтому на помощь к ней прямо из Владивостока прилетела мама, а также вернулась на Поляну Оля вместе со своим мужем Дмитрием Дмитренко и трехмесячной дочерью Василисой.Все вместе они поселились в одном вип-доме и стали помогать друг другу. Зрители были приятно удивлены от того, что Рапунцель всячески заступалась за свою младшую сестру, старалась не допускать, чтобы она расстраивалась и плакала. Но потом им стало ясно, что Оля всего лишь играет.По мнению некоторых, молодая мама очень рада, что Алена оказалась в такой плачевной ситуации, поскольку на ее фоне она выглядит идеальной, рассудительной и уравновешенной, ведь еще полгода назад все было с точностью, да наоборот.Рапунцель не без удовольствия читает негативные комментарии о Савкиной и с гордостью говорит Диме о том, что ее младшая сестра далеко не подарок, и что в случившемся она виновата сама.