Учёные: Никотин вреден беременным в любой форме

Учёные утверждают, что никотин в любой форме может навредить здоровью беременной женщины и её малышу. Под категорию вредных попали также электронные сигареты и никотиновые пластыри. Употребление никотина в разы повышает риск синдрома внезапной смерти малыша.Учёные провели эксперимент на лабораторных грызунах, доказавший вред любой формы никотина. Ранее считалось, что беременным женщинам можно не отказываться от своей вредной зависимости и заменить курение обычных сигарет электронным аналогом или пластырем, содержащим никотин. Опыты показали, что никотинозаместительная терапия представляет опасность для здоровья малыша - повышается угроза выкидыша, преждевременных родов и мертворождения.