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Учёные: Никотин вреден беременным в любой форме

Учёные провели исследование, показавшее, что никотин представляет опасность для здоровья беременных. Специалисты отмечают, что вред здоровью мамы и малыша наносят все формы этого вещества.

Учёные: Никотин вреден беременным в любой форме


Учёные утверждают, что никотин в любой форме может навредить здоровью беременной женщины и её малышу. Под категорию вредных попали также электронные сигареты и никотиновые пластыри. Употребление никотина в разы повышает риск синдрома внезапной смерти малыша.

Учёные провели эксперимент на лабораторных грызунах, доказавший вред любой формы никотина. Ранее считалось, что беременным женщинам можно не отказываться от своей вредной зависимости и заменить курение обычных сигарет электронным аналогом или пластырем, содержащим никотин. Опыты показали, что никотинозаместительная терапия представляет опасность для здоровья малыша - повышается угроза выкидыша, преждевременных родов и мертворождения.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:15
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