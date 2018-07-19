Зрители считают, что Александра Черно может быть беременной

А вот в социальных сетях ребята выглядят счастливыми и беззаботными, поскольку еще около недели назад ведущие позволили Саше уехать ненадолго домой, дабы решить какие-то строчные проблемы, а сразу после Иосиф пригласил ее к себе, чтобы наконец-то познакомить с родственниками.Возлюбленные очень рады тому, что им наконец-то удалось преодолеть кризис в отношениях, а также убедить родителей Оганесяна, что у них все хорошо.Кроме того, судя по последним сообщениям парня, они с Сашей готовят для публики невероятную новость, которая повергнет всех в шок. И если принять во внимание то, что в последнее время в периметре стало очень модно беременеть, то большинство пользователей считают, что именно об этом пара расскажет сразу после того, как вернется из отпуска.