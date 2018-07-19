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Учёные смогли разгадать тайну чилийского Стоунхенджа спустя 500 лет

Учёные на протяжении 500 лет пытались определить назначение чилийского Стоунхенджа. Теперь тайна каменных столбов пустыни Атакама раскрыта - их применяли в астрономических, календарных и религиозных целях.

Учёные смогли разгадать тайну чилийского Стоунхенджа спустя 500 лет


В чилийской пустыне Атакама находится Стоунхендж - каменные столбы, находящиеся в разных частях пустыни. Объекты являются рукотворными. Нахождение древних объектов рядом дорогами инков навело на мысль, что ранее их использовали в качестве путевых указателей. Однако последние исследования показали, что эта версия оказалась неправильной.

Столбы Стоунхенджа использовались в астрономических, календарных и религиозных целях. К такому выводу пришли учёные после проведения компьютерного моделирования. Местоположение светила во время солнцестояний совпадает с расположением камней. Кроме того, жители доколумбовой эпохи с помощью столбов определяли границы климатических зон. Спустя 500 лет упорного труда учёные наконец смогли разгадать тайну чилийского Стоунхенджа.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:00
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