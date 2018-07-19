«Я не ем красного мяса»: Виктория Боня поделилась секретами стройности
Экс-участница «Дом-2», телеведущая и модель Виктория Боня без стеснения демонстрирует свою великолепную фигуру, несмотря на то, что ее возраст подбирается к 40 годам.
На днях Виктория рассказала о том, как поддерживает себя в форме и рассекретила свой вес подкрепив слова фотографией.
38-летняя знаменитость не скрывает, что регулярно посещает тренажерный зал и старается максимально придерживаться правильного питания.
На сегодняшний вес масса тела Виктории Бони составляет 55-56 кг при росте 170 см, по крайней мере, так утверждает сама звезда.
Пару слов сказала Виктория и о своем рационе.
«Я не ем красного мяса уже года три, курицу тоже. А каждое лето ухожу на сыроедение хотя бы на два месяца. Не для того, чтобы похудеть, а чтобы очистить организм. Это мой способ детокса», - поделилась Виктория.
В последнее время Виктория выбирает для себя закрытые купальники, но не для того чтобы скрыть изъяны внешности, а чтобы подольше сохранить молодость кожи.