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«Я не ем красного мяса»: Виктория Боня поделилась секретами стройности

Экс-участница «Дом-2», телеведущая и модель Виктория Боня без стеснения демонстрирует свою великолепную фигуру, несмотря на то, что ее возраст подбирается к 40 годам.

На днях Виктория рассказала о том, как поддерживает себя в форме и рассекретила свой вес подкрепив слова фотографией.

«Я не ем красного мяса»: Виктория Боня поделилась секретами стройности

38-летняя знаменитость не скрывает, что регулярно посещает тренажерный зал и старается максимально придерживаться правильного питания.

На сегодняшний вес масса тела Виктории Бони составляет 55-56 кг при росте 170 см, по крайней мере, так утверждает сама звезда.

«Я не ем красного мяса»: Виктория Боня поделилась секретами стройности

Пару слов сказала Виктория и о своем рационе.

«Я не ем красного мяса уже года три, курицу тоже. А каждое лето ухожу на сыроедение хотя бы на два месяца. Не для того, чтобы похудеть, а чтобы очистить организм. Это мой способ детокса», - поделилась Виктория.

В последнее время Виктория выбирает для себя закрытые купальники, но не для того чтобы скрыть изъяны внешности, а чтобы подольше сохранить молодость кожи.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:03
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