«Я не ем красного мяса»: Виктория Боня поделилась секретами стройности

На днях Виктория рассказала о том, как поддерживает себя в форме и рассекретила свой вес подкрепив слова фотографией.38-летняя знаменитость не скрывает, что регулярно посещает тренажерный зал и старается максимально придерживаться правильного питания.На сегодняшний вес масса тела Виктории Бони составляет 55-56 кг при росте 170 см, по крайней мере, так утверждает сама звезда.Пару слов сказала Виктория и о своем рационе., - поделилась Виктория.В последнее время Виктория выбирает для себя закрытые купальники, но не для того чтобы скрыть изъяны внешности, а чтобы подольше сохранить молодость кожи.