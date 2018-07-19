Александра Черно призналась, что снова набрала вес

«У каждого худеющего человека бывают срывы. Если у вас так произошло, ничего в этом страшного нет. Просто устраивайте себе после этого разгрузочные дни, ограничьте приём соли, пейте больше воды, так же если нет проблем с почками-можно добавить мочегонное, и строго настрого-убрать ужины, совсем», - написала она в своем микроблоге.

И ест она действительно очень плотно и калорийно, что с большим удовольствием демонстрируют операторы. Сырники со сметаной, жареные котлеты и куриные ножки, жирные соусы, картошка – все это поднимает девушке настроение на весь день, однако не снижает ее вес.Поклонники реалити-шоу догадываются, что Саша усиленно пьет жиросжигатели или «чудо-порошки», которые за полтора месяца сделали из Александра Гобозова мечту каждой женщины. Однако сама она это отрицает, подчеркивая, что худеет только благодаря физическим нагрузкам и правильному питанию.Более того, несколько дней назад Черно призналась, что калорийная еда, которую она употребляла в последнее время, сильный стресс и ПМС привели к тому, что ее вес не только не уменьшился, а увеличился.Кроме того, возлюбленная Иосифа Оганесяна отметила, что не планирует останавливать свое похудение и сейчас ее «перезагрузка» продолжается.