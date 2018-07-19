В Сети появился первый трейлер фильма ужасов "Оверлорд"

Под названием «Оверлорд» проходила англо-американская десантная операция во времена открытия второго фронта в войне с нацистской Германией. Главными героями кинофильма являются четверо военнослужащих, получивших задание найти радарную станцию в одной из нормандских деревень. Во время выполнения задания солдаты сталкиваются с непредвиденными трудностями. Оказывается, что в указанном населённом пункте учёные проводили над живыми людьми жестокие эксперименты.В киноленте режиссёра Джей Джей Абрамса перемешаны научная фантастика, боевик, фильм ужаса и триллер. Главные герои по сценарию сталкиваются с суперсолдатами, обладающими нечеловеческой силой и жестокостью. Данное противостояние будет держать зрителей в напряжении в течение всего фильма. В прокат фильм «Оверлорд» выйдет 25 октября текущего года.