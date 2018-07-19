Александр Розенбаум опроверг слухи об онкологии

В СМИ недавно появилась информация о том, что Александр Розембаум болен серьёзным заболеванием. Некоторые источники распространили, что якобы у артиста онкология. Столь неприятное известие взбудоражило поклонников творчества музыканта. С целью пресечь не верные слухи певец решил лично заявить в социальной сети Instagram об их неправдоподобии.Александр Розенбаум отметил, что ранее он никогда не опровергал слухи о себе, которые постоянно писали в прессе, но сейчас речь идёт о серьёзном заболевании. Он поспешил успокоить своих поклонников, сообщив о том, что прекрасно себя чувствует. На данный момент находится в отпуске, уверяя что никакими онкологическими недугами он не страдает.