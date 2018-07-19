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Александр Розенбаум опроверг слухи об онкологии

Накануне появились слухи о том, что заслуженный артист Александр Розенбаум болен онкологическим заболеванием. Однако певец, после того как узнал, что ему приписывают столь серьёзный недуг решил успокоить поклонников и дал опровержение.

Александр Розенбаум опроверг слухи об онкологии


В СМИ недавно появилась информация о том, что Александр Розембаум болен серьёзным заболеванием. Некоторые источники распространили, что якобы у артиста онкология. Столь неприятное известие взбудоражило поклонников творчества музыканта. С целью пресечь не верные слухи певец решил лично заявить в социальной сети Instagram об их неправдоподобии.

Александр Розенбаум отметил, что ранее он никогда не опровергал слухи о себе, которые постоянно писали в прессе, но сейчас речь идёт о серьёзном заболевании. Он поспешил успокоить своих поклонников, сообщив о том, что прекрасно себя чувствует. На данный момент находится в отпуске, уверяя что никакими онкологическими недугами он не страдает.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 17:30
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